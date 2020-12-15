Сборная Казахстана получила нового наставника, который будет готовить команду к отбору на Мундиаль в Катаре.

Федерация футбола Казахстана назвала нового тренера национальной команды, сообщает официальный сайт ФФК.

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К отбору на Чемпионат мира-2022 Казахстан будет готовить Талгат Байсуфинов. Отметим, что этот 52-летний специалист уже имеет опыт работы с национальной командой. Под его руководством Казахстан боролся за путевку на Чемпионат мира 2018 года.

Напомним, Казахстан попал в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 он будет бороться с Францией, Украиной, Боснией и Герцеговиной и Финляндией.

Матч Украина – Казахстан, который состоится 31 марта 2021, скорее всего, будет принимать Арена Львов.