ЧМ-2022: соперник Украины назначил нового тренера
Сборная Казахстана получила нового наставника, который будет готовить команду к отбору на Мундиаль в Катаре.
Федерация футбола Казахстана назвала нового тренера национальной команды, сообщает официальный сайт ФФК.
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К отбору на Чемпионат мира-2022 Казахстан будет готовить Талгат Байсуфинов. Отметим, что этот 52-летний специалист уже имеет опыт работы с национальной командой. Под его руководством Казахстан боролся за путевку на Чемпионат мира 2018 года.
Напомним, Казахстан попал в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 он будет бороться с Францией, Украиной, Боснией и Герцеговиной и Финляндией.
Матч Украина – Казахстан, который состоится 31 марта 2021, скорее всего, будет принимать Арена Львов.
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