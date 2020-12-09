ЧМ-2022: известен календарь матчей сборной Украины
Национальная сборная Украины узнала даты матчей квалификационного раунда Мундиаля, который состоится в Катаре.
УЕФА на своем официальном сайте опубликовал календарь матчей отборочного этапа на Чемпионат мира 2022 года.
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График матчей сборной Украины выглядит следующим образом:
Франция – Украина – 24 марта
Украина – Финляндия – 28 марта
Украина – Казахстан – 31 марта
Казахстан – Украина – 1 сентября
Украина – Франция – 4 сентября
Финляндия – Украина – 9 октября
Украина – Босния и Герцеговина – 12 октября
Босния и Герцеговина – Украина – 16 ноября
Отметим, что прямую путевку на Мундиаль получает победитель группы, команды, занявшие вторые места и две лучшие команды Лиги наций разыграют еще три путевки.
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