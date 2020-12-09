Национальная сборная Украины узнала даты матчей квалификационного раунда Мундиаля, который состоится в Катаре.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал календарь матчей отборочного этапа на Чемпионат мира 2022 года.

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График матчей сборной Украины выглядит следующим образом:

Франция – Украина – 24 марта

Украина – Финляндия – 28 марта

Украина – Казахстан – 31 марта

Казахстан – Украина – 1 сентября

Украина – Франция – 4 сентября

Финляндия – Украина – 9 октября

Украина – Босния и Герцеговина – 12 октября

Босния и Герцеговина – Украина – 16 ноября

Отметим, что прямую путевку на Мундиаль получает победитель группы, команды, занявшие вторые места и две лучшие команды Лиги наций разыграют еще три путевки.