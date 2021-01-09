Колишній форвард збірної України та автор історичного першого гола "жовто-синіх" Іван Гецко поділився очікуваннями від боротьби національної команди за путівку на чемпіонат світу в Катарі.

На думку колишнього форварда збірної України, підопічні Шевченка можуть нав'язати французам гідну боротьбу за перше місце у групі. Про це він розповів порталу Команда1.

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№Маємо, що маємо. Якщо ми хочемо бути нагорі, то не має бути значення, кому протистояти. І я впевнений, що збірна України зобов'язана гідно протистояти збірній Франції.

Товариський матч в минулому році не береться до уваги, оскільки всі розуміють, в якій ситуації опинилася команда Андрія Шевченка. А досвід перемоги над французами в офіційному матчі у нас є, тому я чекаю цікавої боротьби за перше місце в нашій групі", – сказав Гецко.

Нагадаємо, за вихід до фінальної чатсини чемпіонату світу в Катарі Україна побореться з Францією, Боснією і Герцеговиною, Фінляндією і Казахстаном.