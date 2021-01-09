Бывший форвард сборной Украины и автор исторического первого гола "желто-синих" Иван Гецко поделился ожиданиями от борьбы национальной команды за путевку на чемпионат мира в Катаре.

По мнению бывшего форварда сборной Украины, подопечные Шевченко могут навязать французам достойную борьбу за первое место в группе. Об этом он рассказал порталу Команда1.

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"Имеем то, что имеем. Если мы хотим быть наверху, то не должно иметь значения, кому противостоять. И я уверен, что сборная Украины обязана достойно противостоять сборной Франции.

Товарищеский матч в прошлом году не в счет, поскольку все понимают, в какой ситуации оказалась команда Андрея Шевченко. А опыт победы над французами в официальном матче у нас есть, поэтому я жду интересной борьбы за первое место в нашей группе", – сказал Гецко.

Напомним, за выход в финальную чатсины чемпионата мира в Катаре Украина поборется с Францией, Боснией и Герцеговиной, Финляндией и Казахстаном.