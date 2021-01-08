Колишній тренер національної збірної Йожеф Сабо поділився думками щодо результатів жеребкування кваліфікації до ЧС-2022.

На думку Йожефа Сабо, Франція є фаворитом нашої групи, проте з хорошою підготовкою та настроєм можна здолати будь-яку команду. Про це він розповів у коментарі порталу Команда1.

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"Що тут говорити? Франція є Франція. Вона однозначний фаворит нашої групи. Проте, якщо збірна України до матчів з цим суперником підійде без кадрових проблем, то можна і поборотися з цим противником. Непереможних команд не існує.

Казахстан і Фінляндія прогресують, але за своїм рівнем наша збірна сильніша. Непросто буде з Боснією і Герцеговиною, чиї гравці виступають в сильних європейських чемпіонатах. І все ж команда Андрія Шевченка як мінімум повинна посісти другу сходинку", – сказав Сабо.

Нагадаємо, за путівку на чемпіонат світу у Катарі підопічні Андрія Шевченка змагатимуться з Францією, Боснією і Грецеговиною, Фінляндією і Казахстаном.