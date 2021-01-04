Олімпіакос декласував АЕК та підтвердив статус лідера у чемпіонаті Греції.

У матчі 14 туру чемпіонату Греції Олімпіакос приймав АЕК, повідомляє Збірна24.

До речі Манчестер Сіті переміг Челсі, Зінченко вперше в сезоні зіграв весь матч в АПЛ

Дмитро Чигринський відіграв у складі гостей весь матч, а Євген Шахов не потрапив у заявку АЕКа.

Господарі не відчули серйозного спротиву та відкрили рахунок вже на 13-й хвилині. У другому таймі Ель-Арабі оформив дубль, а Бальбуена у компенсований арбітром час поставив крапку у матчі.

Олімпіакос набрав 35 очок та закріпився на першій сходинці, АЕК з 24 пунктами залишився четвертим.

Чемпіонат Греції, 14-й тур

Олімпіакос – АЕК – 3:0

Голи: Ель-Арабі, 13, 68, Бальбуена, 90+4 (пен.)