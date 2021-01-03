Українець провів суперечливий поєдинок – результативні дії чергувалися з помилками.

Ще до перерви гості оформили необхідний рахунок і практично зробили гру. Спочатку Олександр Зінченко класною передачею з лівого флангу знайшов Філа Фодена, який вивів на ударну позицію Ілкая Гюндогана. За мить вже забив сам Фоден – у зародку атаки взяв участь Зінченко. Незабаром справу до розгрому довів Кевін де Брюйне.

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Все, на що спромоглися лондонці – гол престижу в компенсований час. На простріл з флангу Кая Хаверца відгукнувся Каллум Хадсон-Одой, який випередив Зінченка і вколотив м’яч у сітку.

Загалом українець провів непоганий матч, взяв участь у двох гольових атаках, проте не став на заваді результативного випаду Челсі. Олександр виявився одним з найгірших у команді за кількістю точних пасів – 85,2% (гірший показник з польових гравців лише у де Брюйне і Джона Стоунза). Всього Зінченко виконав 54 передачі, одного разу пробив у ствір воріт. Для нього це був другий поєдинок у Прем’єр-лізі в цьому сезоні.

Тріумф на "Стемфорд Брідж" дозволив команді Хосепа Гвардіоли здійнятися на 5-ту сходинку, а за втраченими очками "містяни" взагалі треті. Тепер у Сіті 29 пунктів. Челсі скотився на 8-ме місце і має в активі 26 очок.

Чемпіонат Англії, 17 тур

Челсі – Манчестер Сіті 1:3

Голи: Гюндоган, 18, Фоден, 21, де Брюйне, 34 – Хадсон-Одой, 90+2.