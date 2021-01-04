Олимпиакос деклассировал АЕК и подтвердил статус лидера в чемпионате Греции.

В матче 14 тура чемпионата Греции Олимпиакос принимал АЕК, сообщает Сборная24.

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Дмитрий Чигринский сыграл в составе гостей весь матч, а Евгений Шахов не попал в заявку АЕКа.

Хозяева не почувствовали серьезного сопротивления и открыли счет уже на 13-й минуте. Во втором тайме Эль-Араби оформил дубль, а Бальбуена в компенсированное арбитром время поставил точку в матче.

Олимпиакос набрал 35 очков и закрепился на первой строчке, АЕК с 24 пунктами остался четвертым.

Чемпионат Греции, 14-й тур

Олимпиакос – АЕК – 3:0

Голы: Эль-Араби, 13, 68, Бальбуена, 90+4 (пен.)