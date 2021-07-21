Перший поєдинок кваліфікації на молодіжний чемпіонат Європи "синьо-жовті" проведуть 3 вересня. Відбудеться він на стадіоні Спортивного центру Футбольної асоціації Сербії у містечку Стара-Пазова, що розташоване на відстані 45 кілометрів від Белграда.

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В рамках другого туру українці прийматимуть Вірменію. Поєдинок відбудеться 7 вересня на стадіоні "Колос" у Ковалівці, Київської області. Час початку обох зустрічей буде визначено пізніше.

Варто додати, що разом з Україною у групі H виступають Франція, Сербія, Північна Македонія, Вірменія та Фарерські острови.

Загалом на молодіжному Євро-2023 зіграють 16 команд. Прийматимуть континентальну першість Румунія та Грузія. До них приєднаються ще 14 збірних. Зокрема, 9 переможців відбіркових груп, найкраща команда серед других місць та 4 переможці плей-оф. У раунді на вибування зіграють 8 володарів других місць (у вересні 2022 року). Фінальна частина турніру відбудеться у червні-липні 2023 року.