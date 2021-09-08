Чехія – Україна: Петраков назвав заявку "жовто-синіх" на товариський матч
Джерело:УАФ
Сьогодні, 8 вересня, Україна проведе спаринг зі збірною Чехії. Наставник нашої команди Олександр Петраков визначився з виконавцями, які матимуть шанс проявити себе у матчі.
До Чехії Петраков взяв лише 19 футболістів. Фахівець вирішив відпустити лідерів Шахтаря та Динамо, щоб вони встигли відновитися на матчі Ліги чемпіонів.
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Заявка України на товариський матч з Чехією
Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).
Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія).
Півзахисники: Микола Шапаренко (Динамо), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва – Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зубков (Ференцварош), Євген Макаренко (Фехервар), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті).
Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Данило Сікан (Шахтар).
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