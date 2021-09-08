До Чехії Петраков взяв лише 19 футболістів. Фахівець вирішив відпустити лідерів Шахтаря та Динамо, щоб вони встигли відновитися на матчі Ліги чемпіонів.

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Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).

Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія).

Півзахисники: Микола Шапаренко (Динамо), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва – Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зубков (Ференцварош), Євген Макаренко (Фехервар), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Данило Сікан (Шахтар).

Нагадаємо, що арбітр матчу дасть свисток початку поєдинку о 21:45.