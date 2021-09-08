21-річний голкіпер Манчестер Юнайтед Матей Коварж отримав дебютний виклик у збірну Чехії. Молодий воротар замінить основного стража воріт Томаша Вацліка, який отримав травму в матчі з Бельгією.

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Зазначимо, що Матей поки не зіграв за основу "червоних дияволів" жодного матчу. Він перейшов у ряди манкуніанців з чеського Словацко, а другу частину сезону 2020/21 провів в оренді в Свіндоні.

Товариський матч Чехія – Україна відбудеться сьогодні, 8 вересня. Арбітр дасть стартовий свисток о 21:45.