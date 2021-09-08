За словами Олександра, спостерігати за грою з Францією з трибун було важко, адже поза полем значно більше відчуваєш переживання. Що стосується спарингу з Чехією, то хавбек очікує результативного та видовищного поєдинку.

Цікаво Зіркове підсилення: Чехія викликала голкіпера Манчестер Юнайтед на матч з Україною

У складі чехів виступають партнери Андрія Ярмоленка по Вест Хему Соучек та Цоуфал, тому додаткового представлення суперника "жовто-сині" не потребують.

Також футболіст розповів, як змінилося його життя та кар'єра після народження доньки.

На жаль, у нас, спортсменів, таке життя, що через місяць після народження доньки я не встиг навіть трьох ночей з нею провести. Але в цілому я мотивований більше, ніж будь-коли. Правду кажуть, що коли у тебе з'являється дитина – твоє життя змінюється за помахом руки,

– поділився Зінченко.

Нагадаємо, що матч Чехія – Україна відбудеться сьогодні, 8 вересня. Початок поєдинку – о 21:45.