Чехія – Україна: Петраков експериментує – у стартовому складі є дебютанти

8 вересня 2021 , 20:35
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Джерело:

УАФ

Вже незабаром розпочнеться товариський матч між Чехією та Україною. Наставники команд визначилися зі стартовими складами.

У складі "жовто-синіх" з перших хвилин вийдуть новачки. У футболці національної команди дебютують Тарас Качараба, Олександр Сирота і Віктор Корнієнко.

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Стартові склади команд

Чехія: Штанек – Цоуфал, Голеш, Ємелька, Гавел – Соучек (к), Крал – Пешек, Садлек, Змргал – Тецл

Україна: Бойко – Качараба, Кривцов, Сирота – Тимчик, Макаренко, Зінченко, Корнієнко – Ярмоленко (к), Зубков – Сікан

Нагадаємо, арбітр дасть сигнал про початок матчу о 21:45. 

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