Чеберко потрапив у збірну туру Ліги Європи
Дебют за австрійський ЛАСК у єврокубках став для Євгена Чеберка більш ніж успішним.
УЄФА назвав символічну збірну 6-го туру Ліги Європи.
До теми Дебютний вихід Чеберка у ЛЄ – українець допомагає ЛАСКу грюкнути дверима
Місце правого центрального захисника зайняв гравець ЛАСКа Євген Чеберко.
Нагадаємо, у матчі проти Лудогорця 22-річний футболіст дебютував у футболці австрійського клубу на євроарені. ЛАСК поступався по ходу поєдинку, але зумів здійснити камбек та вирвати перемогу.
За підсумками групового етапу Ліги Європи ЛАСК зайняв третє місце в групі J та покинув турнір.
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