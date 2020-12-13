Дебют за австрійський ЛАСК у єврокубках став для Євгена Чеберка більш ніж успішним.

УЄФА назвав символічну збірну 6-го туру Ліги Європи.

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Місце правого центрального захисника зайняв гравець ЛАСКа Євген Чеберко.

Нагадаємо, у матчі проти Лудогорця 22-річний футболіст дебютував у футболці австрійського клубу на євроарені. ЛАСК поступався по ходу поєдинку, але зумів здійснити камбек та вирвати перемогу.

За підсумками групового етапу Ліги Європи ЛАСК зайняв третє місце в групі J та покинув турнір.