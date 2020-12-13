Дебют за австрийский ЛАСК в еврокубках стал для Евгения Чеберко более чем успешным.

УЕФА назвал символическую сборную 6-го тура Лиги Европы.

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Место правого центрального защитника занял игрок ЛАСКа Евгений Чеберко.

Напомним, в матче против Лудогорца 22-летний футболист дебютировал в футболке австрийского клуба в еврокубках. ЛАСК уступал по ходу поединка, но сумел совершить камбэк и вырвать победу.

По итогам группового этапа Лиги Европы ЛАСК занял третье место в группе J и покинул турнир.