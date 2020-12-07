Австрійський ЛАСК, де виступає гравець збірної України Євген Чеберко, впевнено переміг Рід (3:0) і очолив турнірну таблицю Бундесліги.

Українець вступив у гру на 69-й хвилині, коли господарі вели в рахунку 2:0. Наприкінці поєдинку ЛАСК відзначився втретє.

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Перемога над Рідом дозволила команді українця набрати чергові три очки і скористатися осічкою головного конкурента. Зальцбург напередодні поступився Адмірі (0:1). Після 10 турів в активі ЛАСКа 23 пункти, Зальцбург має на одне очко менше.

Євген Чеберко у цьому сезоні провів чотири матчі у новій команді, склад якої він поповнив влітку після переходу із Зорі.