Австрийский ЛАСК, где выступает игрок сборной Украины Евгений Чеберко, уверенно победил Рид (3:0) и возглавил турнирную таблицу Бундеслиги.

Украинец вступил в игру на 69-й минуте, когда хозяева вели в счете 2:0. В конце поединка ЛАСК отличился в третий раз.

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Победа над Ридом позволила команде украинца набрать очередные три очка и воспользоваться осечкой главного конкурента. Зальцбург накануне проиграл Адмире (0:1). После 10 туров в активе ЛАСКа 23 пункта, Зальцбург имеет на одно очко меньше.

Евгений Чеберко в этом сезоне провел четыре матча в новой команде, состав которой он пополнил летом после перехода из Зари.