Євген вийшов у стартовому складі Осієка та відіграв увесь поєдинок.

Джерело: 24 канал

Євген Чеберко, який нещодавно перебрався з австрійського ЛАСКа в хорватський Осієк на правах оренди, нарешті дебютував за нову команду.

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Захисник збірної України вийшов у стартовому складі на поєдинок проти Рієки, яка посідала четверту сходинку. Осієк Чеберка йшов другим. Долю зустрічі вирішив дубль аргентинського легіонера Рамона М'єреса, який забивав у середині кожного з таймів.

За мінімальної переваги Осієка на початку другої половини гри Чеберко прострілив у штрафний майданчик, а його партнер Міле Шкоріч відправив м'яч у сітку. Після допомоги VAR рефері відмінив гол через порушення правил.

Інший українець, який виступає за Осієк, Дмитро Льопа, провів весь матч на лаві запасних.

Перемога дозволила Осієку наздогнати загребське Динамо у турнірній таблиці – в обох команд по 48 очок, щоправда, динамівці мають гру в запасі.

Чемпіонат Хорватії, 22 тур

Осієк – Рієка 2:0

Голи: М'єрес, 25, 69.