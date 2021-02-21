Евгений вышел в стартовом составе Осиека и отыграл весь поединок.

Источник: 24 канал

Евгений Чеберко, перебравшийся недавно из австрийского ЛАСКа в хорватский Осиек на правах аренды, наконец дебютировал за новую команду.

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Защитник сборной Украины вышел в стартовом составе на поединок против Риеки, которая занимала четвертую строчку. Осиек Чеберко шел вторым. Судьбу встречи решил дубль аргентинского легионера Рамона Мьереса, который забивал в середине каждого из таймов.

При минимальном преимуществе Осиека в начале второй половины игры Чеберко прострелил в штрафную, а его партнер Миле Шкорич отправил мяч в сетку. После помощи VAR рефери отменил гол из-за нарушения правил.

Другой украинец, выступающий за Осиек, Дмитрий Лепа, провел весь матч на скамейке запасных.

Победа позволила Осиеку догнать загребское Динамо в турнирной таблице – у обеих команд по 48 очков, правда, динамовцы имеют игру в запасе.

Чемпионат Хорватии, 22 тур

Осиек – Риека 2:0

Голы: Мьерес, 25, 69.