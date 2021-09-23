27-річний голкіпер Динамо Георгій Бущан опинився у головній заявці збірної України на жовтневі матчі. Раніше через травму він перебував у резервному списку.

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Зараз голкіпер залікував пошкодження та готовий до повноцінної роботи. Нагадаємо, що саме Бущан був основним на Євро-2020 та став одним з найкращих гравців "жовто-синіх" на турнірі.

Нагадаємо, 9 жовтня Україна зіграє на виїзді проти Фінляндії, а 12 жовтня прийме Боснію та Герцеговину на "Арені Львів".