Учора колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський вирішив назавжди повісити бутси на цвях. Про завершення кар'єри він вже повідомив публіку, хоча ще мав варіанти для продовження кар'єри.

Агент Мілевського Олександр Панков пояснив рішення Артема завершити кар'єру. За його словами, пропозиції були, але футболіст не бачив сенсу ризикувати здоров'ям.

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Людині вже 36 років. Це прекрасний вік, щоб завершити кар'єру без травм і піти на хорошій ноті. Чи були варіанти продовжити виступи? Так, були з України та Білорусі. Але навіщо витрачати час?

– сказав Панков.

В подальших планах футболіста – кар'єра на Youtube. Він активно розвиває свій канал "Міля" та готує проєкти з іншими блогерами.

У футболці національної збірної Мілевський зіграв 50 матчів та забив 8 голів. Щодо клубної кар'єри, то він встиг пограти за українські Динамо і Минай, турецький Газіантепспор, хорватські Хайдук і Спліт, румунську Конкордію, російський Тосно, угорську Кішварду та білоруське Динамо Брест.