Агент Мілевського Олександр Панков пояснив рішення Артема завершити кар'єру. За його словами, пропозиції були, але футболіст не бачив сенсу ризикувати здоров'ям.

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Людині вже 36 років. Це прекрасний вік, щоб завершити кар'єру без травм і піти на хорошій ноті. Чи були варіанти продовжити виступи? Так, були з України та Білорусі. Але навіщо витрачати час?

– сказав Панков.

В подальших планах футболіста – кар'єра на Youtube. Він активно розвиває свій канал "Міля" та готує проєкти з іншими блогерами.

У футболці національної збірної Мілевський зіграв 50 матчів та забив 8 голів. Щодо клубної кар'єри, то він встиг пограти за українські Динамо і Минай, турецький Газіантепспор, хорватські Хайдук і Спліт, румунську Конкордію, російський Тосно, угорську Кішварду та білоруське Динамо Брест.