Агент Милевского Александр Панков объяснил решение Артема завершить карьеру. По его словам, предложения были, но футболист не видел смысла рисковать здоровьем.

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Человеку уже 36 лет. Это прекрасный возраст, чтобы завершить карьеру без травм и уйти на хорошей ноте. Были ли варианты продолжить выступления? Да, были из Украины и Беларуси. Но зачем тратить время?

– сказал Панков.

В дальнейших планах футболиста – карьера на Youtube. Он активно развивает свой канал "Миля" и готовит проекты с другими блоггерами.

В футболке национальной сборной Милевский сыграл 50 матчей и забил 8 голов. Что касается клубной карьеры, то он успел поиграть за украинские Динамо и Мынай, турецкий Газиантепспор, хорватские Хайдук и Сплит, румынскую Конкордию, российский Тосно, венгерскую Кишварду и белорусское Динамо Брест.