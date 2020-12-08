Брюгге идет в Лигу Европы – Соболь получил красную в решающем матче с Лацио
Бельгийский Брюгге расписал ничью Лацио в матче 6-го тура Лиги чемпионов и продолжит еврокубковый путь в Лиге Европы.
В матче 6-го тура Лиги чемпионов Лацио принимал Брюгге Эдуарда Соболя. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов бельгийцам нужна была только победа, сообщает Сборная24.
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Матч начался очень активно, и уже на 2-й минуте Эдуард Соболь получил желтую карточку. На 12-й минуте Корреа открыл счет в поединке. Почти сразу Вормер сравнял счет, но благодаря реализованному Иммобиле пенальти "орлы" ушли на перерыв с преимуществом в один мяч. Кроме того, в конце тайма Соболь получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Несмотря на игру в меньшинстве Брюгге не сбавил обороты и даже сравнял счет, но чуда не произошло – Лацио удержал счет и выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов, а Брюгге будет играть в Лиге Европы.
Лига чемпионов, 6-й тур
Лацио – Брюгге – 2:2
Голы: Корреа, 12 Иммобиле, 27 (пен.) – Вормер, 15, Ванакен, 76
Удаление: Соболь, 39 (вторая желтая)
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