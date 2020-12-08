Бельгийский Брюгге расписал ничью Лацио в матче 6-го тура Лиги чемпионов и продолжит еврокубковый путь в Лиге Европы.

В матче 6-го тура Лиги чемпионов Лацио принимал Брюгге Эдуарда Соболя. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов бельгийцам нужна была только победа, сообщает Сборная24.

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Матч начался очень активно, и уже на 2-й минуте Эдуард Соболь получил желтую карточку. На 12-й минуте Корреа открыл счет в поединке. Почти сразу Вормер сравнял счет, но благодаря реализованному Иммобиле пенальти "орлы" ушли на перерыв с преимуществом в один мяч. Кроме того, в конце тайма Соболь получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Несмотря на игру в меньшинстве Брюгге не сбавил обороты и даже сравнял счет, но чуда не произошло – Лацио удержал счет и выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов, а Брюгге будет играть в Лиге Европы.

Лига чемпионов, 6-й тур

Лацио – Брюгге – 2:2

Голы: Корреа, 12 Иммобиле, 27 (пен.) – Вормер, 15, Ванакен, 76

Удаление: Соболь, 39 (вторая желтая)