Сергій Болбат, права на якого належать донецькому Шахтарю, вже найближчим часом може змінити емблему на грудях. Скоріш за все, футболіст вирушить в Одесу, де гратиме за Чорноморець.

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Першу частину сезону він провів в оренді у Десні. Сіверяни не проти продовжити угоду, але фінансові проблеми тягнуть команду на дно, тож такий розвиток кар'єри може бути не цікавий для самого Болбата.

Деталі переходу 28-річного футболіста наразі не повідомляються. У сезоні 2021/22 Болбат зіграв 14 матчів, на його рахунку 1 асист. Портал Transfermarkt оцінює захисника у 1,2 мільйона євро.