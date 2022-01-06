Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Спортінг Хіхон – Вільяреал – 2:1

Голи: Джурджевіч, 67, Мілованов, 88 – Альбіоль, 48

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Спортінг у домашніх стінах зумів створити сенсацію у протистоянні з Вільяреалом. Пропустивши на початку другого тайму, хіхонці не лише зрівняли рахунок, а й вирвали перемогу.

Героєм матчу став українець Богдан Мілованов. Саме йог влучний удар подарував Спортінгу путівку в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.