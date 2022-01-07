Сергей Болбат, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру, уже в ближайшее время может сменить эмблему на груди. Скорее всего футболист отправится в Одессу, где будет играть за Черноморец.

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Первую часть сезона он провел в аренде в Десне. Северяне не прочь продлить соглашение, но финансовые проблемы тянут команду ко дну, поэтому такое развитие карьеры может быть неинтересным для самого Болбата.

Детали перехода 28-летнего футболиста пока не сообщаются. В сезоне 2021/22 Болбат сыграл 14 матчей, на его счету 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,2 миллиона евро.