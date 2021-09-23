Стали відомі пари 1/8 фіналу Кубка Англії. Лондонський Вест Хем битиметься за путівку в наступний етап із Манчестер Сіті.

До теми Вест Хем взяв реванш у Манчестер Юнайтед – Ярмоленко знову у центрі уваги в суперечливій ролі

Відтак, українські вболівальники зможуть знову спостерігати за протистоянням лідерів збірної України Андрія Ярмоленка та Олександра Зінченка.

Матчі 1/8 фіналу Кубка Англії відбудуться впродовж тижня 24 – 31 жовтня. Точний розклад матчів організатори турніру оприлюднять згодом.