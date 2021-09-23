Усик та Джошуа визначать майбутнього володаря титулів WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі. Вест Хем у цей день зіграє матч чемпіонату проти Лідса, але це не завадить Андрію Ярмоленку підтримати нашого боксера.

До теми Вест Хем взяв реванш у Манчестер Юнайтед – Ярмоленко знову у центрі уваги в суперечливій ролі

Разом з партнером по команді Декланом Райсом лідер збірної України винайме гелікоптер, щоб встигнути на стадіон та не пропустити великий бій.

Нагадаємо, учора Андрій Ярмоленко провів на полі весь кубковий матч проти Манчестер Юнайтед, його команда вибила "червоних дияволів" з кубка завдяки мінімальній перемозі.