Стали известны пары 1/8 финала Кубка Англии. Лондонский Вест Хэм сразится за путевку в следующий этап с Манчестер Сити.

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Следовательно, украинские болельщики смогут снова наблюдать за противостоянием лидеров сборной Украины Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко.

Матчи 1/8 финала Кубка Англии состоятся в течение недели 24 – 31 октября. Точное расписание матчей организаторы турнира обнародуют позже.