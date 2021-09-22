Гості відкрили рахунок на старті поєдинку. Андрій Ярмоленко взяв участь у зародку атаки на правому фланзі і віддав на Раяна Фредерікса, який виклав ідеальну передачу в ноги Мануелю Лансіні. Аргентинець сповна скористався комфортними умовами.

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Девід Мойєс надав можливість Ярмоленку провести на полі весь поєдинок. На 86-й хвилині українець міг остаточно добивати МЮ, проте з близької відстані влучив у стійку і змарнував вбивчий шанс. Згодом свій супершанс втратив Марк Ноубл.

Андрій чимало працював у обороні, кілька разів пробивав по воротах і періодично вражав активністю. У підсумку, Вест Хему вдалося встояти і помститися за поразку в АПЛ.

Кубок англійської ліги

Манчестер Юнайтед – Вест Хем 0:1

Гол: Лансіні, 9.