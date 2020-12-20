У протистоянні Брюгге та Гента сильнішою виявилася команда гостей.

У матчі 17 туру чемпіонату Бельгії лідер чемпіонату Брюгге приймав Гент, повідомляє Збірна24.

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Едуард Соболь провів матч на лаві запасних. Роман Яремчук вийшов у стартовому складі гостей, Роман Безус замінив травмованого партнера на 20-й хвилині, а Ігор Пластун вийшов допомогти захисту Гента наприкінці поєдинку.

Єдиний гол у матчі забив Рікка у власні ворота. Відтак, завдяки мінімальній перемозі Гент набрав 25 очок та піднявся на 7 місце. Брюгге із 35 очками в активі продовжує очолювати турнірну таблицю.

Чемпіонат Бельгії, 17 тур

Брюгге – Гент – 0:1

Гол: Рікка,68 (АГ)