Битва украинцев: Гент Яремчука и Безуса обыграл Брюгге Соболя
В противостоянии Брюгге и Гента сильнее оказалась команда гостей.
В матче 17 тура чемпионата Бельгии лидер чемпионата Брюгге принимал Гент, сообщает Сборная24.
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Эдуард Соболь провел матч на скамейке запасных. Роман Яремчук вышел в стартовом составе гостей, Роман Безус заменил травмированного партнера на 20-й минуте, а Игорь Пластун вышел помочь защите Гента в конце поединка.
Единственный гол в матче забил Рикка в собственные ворота. Благодаря минимальной победе Гент набрал 25 очков и поднялся на 7 место. Брюгге с 35 очками в активе продолжает возглавлять турнирную таблицу.
Чемпионат Бельгии, 17 тур
Брюгге – Гент – 0:1
Гол: Рикка, 68 (АГ)
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