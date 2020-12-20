В противостоянии Брюгге и Гента сильнее оказалась команда гостей.

В матче 17 тура чемпионата Бельгии лидер чемпионата Брюгге принимал Гент, сообщает Сборная24.

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Эдуард Соболь провел матч на скамейке запасных. Роман Яремчук вышел в стартовом составе гостей, Роман Безус заменил травмированного партнера на 20-й минуте, а Игорь Пластун вышел помочь защите Гента в конце поединка.

Единственный гол в матче забил Рикка в собственные ворота. Благодаря минимальной победе Гент набрал 25 очков и поднялся на 7 место. Брюгге с 35 очками в активе продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Чемпионат Бельгии, 17 тур

Брюгге – Гент – 0:1

Гол: Рикка, 68 (АГ)