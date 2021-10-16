Трансфер центрального захисника міг відбутися вже цього літа, але футболіст отримав травму. Переговори відклали на зимове трансферне вікно.

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Бурке вже повернувся на поле та заявляє про бажання змінити чемпіонат. Але тепер у київського Динамо з'явився конкурент – Аль-Айн Сергія Реброва. Шейхи вже запропонували за футболіста 2 мільйони євро та готові до угоди.

Зазначимо, що поточний контракт Бурке з ЧФР Клуж розрахований до 20 червня 2022 року, вже цього літа він може стати вільним агентом. Портал Transfermarkt оцінює його у 3,3 мільйони євро.