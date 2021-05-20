Австрія оголосила розширену заявку на Євро-2020 – колишній динамівець може зіграти проти України

20 травня 2021 , 07:15
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Джерело:

Федерація футболу Австрії

Наставник збірної Австрії Франко Фода визначився зі списком виконавців, які боротимуться за право зіграти на континентальній першості.

У розширену заявку потрапили 30 футболістів. Виклик отримав і колишній динамівець Александар Драговіч, який зараз захищає кольори Байєра.

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Розширена заявка збірної Австрії

Воротарі: Бахманн, Перван, Лінднер, Шлагер;

Захисники: Алаба, Драговіч, Фрідль, Хінтереггер, Лайнер, Лінхарт, Мвене, Пош, Тріммель, Ульмер;

Півзахисники: Баліч, Баумгартлінгер, Баумгартнер, Гріллітч, Ільзанкер, Лаймер, Лазаро, Забітцер, Шауб, Шлагер, Шопф;

Нападники: Арнаутовіч, Грбіч, Грегоріч, Калайджіч, Онісіво.

Нагадаємо, Україна зіграє проти Австрії у рамках 3 туру групового етапу Євро-2020. Матч відбудеться 21 червня.

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Автор: Ярослав Сиваківський