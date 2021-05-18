Зірковий хавбек Марко Ройс, який багато страждав від травм, після виснажливого сезону вирішив взяти паузу та не їхати на Євро-2020.

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"Після виснажливого, але, зрештою, успішного сезону, я разом з головним тренером збірної вирішив не їхати на чемпіонат Європи. Це рішення було для мене дуже важким, адже я відчуваю гордість, коли мені дозволяють грати за свою країну", – написав Ройс.

Футболіст пообіцяв зробити все можливе, щоб оптимально розпочати наступний сезон.

Нагадаємо, на стадії групового етапу Євро-2020 Німеччина зіграє проти Франції, Португалії та Угорщини.