Українець у другому матчі поспіль з'явився в основному складі бергамасків – цього разу в битві проти чемпіона.

До зустрічі із Аталантою туринці підійшли із непоганою серією з чотирьох виграних матчів у всіх турнірах. Хороший настрій був і в підопічних Джан П'єро Гасперіні, які у неділю впевнено перемогли Фіорентину (3:0). Після голу у ворота "фіалок" Руслан Маліновський знов розпочав гру у стартовому складі.

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Ювентус відкрив рахунок зусиллями Федеріко Кьєзи, однак вже по перерві гості відігралися завдяки розкішному удару Ремо Фройлера. Незабаром команда Андреа Пірло могла знову виходити вперед, та Кріштіану Роналду не реалізував пенальті. Поєдинок в Турині так і завершився – 1:1.

Маліновський відіграв 70 хвилин, проте не давав необхідної гостроти попереду: чимало пробивав по воротах, втім без бажаного ефекту. Для Руслана матч проти Ювентуса став 9-м у Серіі А цього сезону. Вже у неділю команда з Бергамо прийме вдома Рому Паулу Фонсеки.