Украинец во втором матче подряд появился в основном составе бергамасков – на этот раз в битве против чемпиона.

До встречи с Аталантой туринцы подошли с неплохой серией из четырех выигранных матчей во всех турнирах. Хорошее настроение было и у подопечных Джан Пьеро Гасперини, которые в воскресенье уверенно победили Фиорентину (3:0). После гола в ворота "фиалок" Руслан Малиновский вновь начал игру в стартовом составе.

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Ювентус открыл счет усилиями Федерико Кьезы, однако уже после перерыва гости отыгрались благодаря роскошному удара Ремо Фройлера. Вскоре команда Андреа Пирло могла снова выходить вперед, но Криштиану Роналду не реализовал пенальти. Поединок в Турине так и завершился – 1:1.

Малиновский сыграл 70 минут, однако не давал необходимой остроты впереди: много пробивал по воротам, однако без желаемого эффекта. Для Руслана матч против Ювентуса стал 9-м в Серии А в этом сезоне. Уже в воскресенье команда из Бергамо примет дома Рому Паулу Фонсеки.