Гравець збірної України вийшов на заключні півгодини, непогано себе проявив, втім безпосередньо на результат не вплинув.

У випадку перемоги бергамаски впритул наближалися до Сассуоло, який йшов на п’ятій сходинці. Вже з перших хвилин господарі взялися за справу – рахунок відкрив Дуван Сапата. Наприкінці тайму збільшив перевагу Маттео Пессіна, конкурент Руслана Маліновського за позицією. На старті другої половини Пессіна допоміг оформити дубль Сапаті, якого вивів на ударну позицію Рето Фройлер.

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На 57-й хвилині рахунок збільшив Робін Госенс, а незабаром на полі з’явилися Маліновський та Мурієль. Саме колумбієць забив черговий гол, щоправда, без участі Руслана. Спантеличений Сассуоло зміг відповісти лише голом престижу від Влада Кірікеша.

Варто зауважити, що Маліновський провів непоганий поєдинок, частенько брав гру на себе, двічі впав у штрафному майданчику, претендуючи на пенальті, і класно розганяв атаки. Проте цього разу українець результативними діями не відзначався.

Перемога дозволила команді з Бергамо набрати 25 очок. У Сассуоло на один пункт більше і "зелено-чорні" поки зберігають свої позиції.

Чемпіонат Італії, 15 тур

Аталанта – Сассуоло 5:1

Голи: Сапата, 11, 49, Пессіна, 45, Госенс, 57, Мурієль, 67 – Кірікеш, 75.