Игрок сборной Украины вышел на заключительные полчаса, неплохо себя проявил, впрочем непосредственно на результат не повлиял.

В случае победы бергамаски вплотную приближались к Сассуоло, который шел на пятой строчке. Уже с первых минут хозяева взялись за дело – счет открыл Дуван Сапата. В конце тайма увеличил преимущество Маттео Пессина, конкурент Руслана Малиновского по позиции. На старте второй половины Пессина помог оформить дубль Сапате, которого вывел на ударную позицию Рето Фройлер.

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На 57-й минуте счет увеличил Робин Госенс, а вскоре на поле появились Малиновский и Муриель. Именно колумбиец забил очередной гол, правда, без участия Руслана. Деморализованный Сассуоло смог ответить лишь голом престижа от Влада Кирикеша.

Стоит заметить, что Малиновский провел неплохой поединок, частенько брал игру на себя, дважды упал в штрафной, претендуя на пенальти, и классно разгонял атаки. Однако на этот раз украинец результативными действиями не отличался.

Победа позволила команде из Бергамо набрать 25 очков. У Сассуоло на один пункт больше и "зелено-черные" пока сохраняют свои позиции.

Чемпионат Италии, 15 тур

Аталанта – Сассуоло 5:1

Голы: Сапата, 11, 49, Пессина, 45, Госенс, 57, Муриель, 67 – Кирикеш, 75.