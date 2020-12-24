Заключний матч 2020-го року українець розпочав із лави запасних. У попередніх трьох поєдинках Маліновський виходив у стартовому складі.

У середині першого тайму Аталанта забила двічі за дві хвилини. Спочатку Луіс Мурієль реалізував пенальті, який заробив Йосіп Ілічіч. Незабаром колумбієць відзначився вдруге.

Читайте також Коваленко зацікавив одразу три клуби Серії А

Проблеми для бергамасків прийшли несподівано і спонтанно. Японець Такехіро Томіясу скоротив відставання на 73-й хвилині, а згодом Неуен Пас зрівняв рахунок. Тренерський штаб Аталанти відреагував миттєво і кинув у бій Руслана Маліновського, проте українець ситуацію змінити не встиг. В його розпорядженні було лише 6 хвилин.

Аталанта втратила очки, які, здавалося, тримала у кишені. Відтак, команда із Бергамо залишилася на 7-й сходинці Серії А з 22 очками. Болонья йде 13-ю – хлопці Сініші Міхайловіча набрали 15 пунктів. Наступний матч Аталанта проведе у третій день нового року проти Сассуоло.

Чемпіонат Італії, 14 тур

Болонья – Аталанта 2:2

Голи: Томіясу, 73, Пас, 82 – Мурієль, 22 (пен.), 23.