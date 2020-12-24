Заключительный матч 2020 года украинец начал на скамейке запасных. В предыдущих трех поединках Малиновский выходил в стартовом составе.

В середине первого тайма Аталанта забила дважды за две минуты. Сначала Луис Муриель реализовал пенальти, который заработал Йосип Иличич. Вскоре колумбиец отметился во второй раз.

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Проблемы для бергамасков пришли неожиданно и спонтанно. Японец Такехиро Томиясу сократил отставание на 73-й минуте, а затем Неуэн Пас сравнял счет. Тренерский штаб Аталанты отреагировал мгновенно и бросил в бой Руслана Малиновского, однако украинец ситуацию изменить не успел. В его распоряжении было всего 6 минут.

Аталанта потеряла очки, которые, казалось, держала в кармане. Следовательно, команда из Бергамо осталась на 7-й строчке Серии А с 22 очками. Болонья идет 13-й – ребята Синиши Михайловича набрали 15 пунктов. Следующий матч Аталанта проведет в третий день нового года против Сассуоло.

Чемпионат Италии, 14 тур

Болонья – Аталанта 2:2

Голы: Томиясу, 73, Пас, 82 – Муриель, 22 (пен.), 23.