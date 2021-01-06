Український півзахисник вийшов на заміну по перерві, а його команда тріумфувала 3:0.

Ще до перерви господарі двічі засмутили Парму завдяки голам Луїса Мурієля та Дувана Сапати. На 58-й хвилині у гру вступив Руслан Маліновський і вже за мить став конструктором гольової атаки Аталанти. Українець отримав передачу на правому фланзі від Ханса Хатебура змістився в центр і віддав на Сапату. Колумбієць двома дотиками вивів на ударну позицію Робіна Госенса (не без допомоги коліна оборонця гостей Ернані), а німецький захисник у стилі форварда-кілера забив свій шостий гол у сезоні.

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Після цього Руслан був традиційно активним, та на більше він та його партнери не спромоглися. Впевнена домашня перемога дозволила команді з Бергамо набрати 28 очок і наблизитися до Наполі, що йде на п’ятій сходинці.

Наступну гру Аталанта проведе вже 9 січня – шалений графік продовжиться поєдинком з Беневенто.

Огляд матчу

Чемпіонат Італії, 16 тур

Аталанта – Парма 3:0

Голи: Мурієль, 15, Сапата, 48, Госенс, 61.