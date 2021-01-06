Украинский полузащитник вышел на замену после перерыва, а его команда победила 3:0.

Еще до перерыва хозяева дважды огорчили Парму благодаря голам Луиса Муриеля и Дувана Сапаты. На 58-й минуте в игру вступил Руслан Малиновский и уже через мгновение стал конструктором голевой атаки Аталанты. Украинец получил передачу на правом фланге от Ханса Хатебура сместился в центр и отдал на Сапату. Колумбиец двумя касаниями вывел на ударную позицию Робина Госенса (не без помощи колена игрока гостей Эрнани), а немецкий защитник в стиле форварда-киллера забил свой шестой гол в сезоне.

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После этого Руслан был традиционно активным, но на большее он и его партнеры не сподобились. Уверена домашняя победа позволила команде из Бергамо набрать 28 очков и приблизиться к Наполи, идущему на пятой строчке.

Следующую игру Аталанта проведет уже 9 января – безумный график продолжится поединком с Беневенто.

Обзор матча

Чемпионат Италии, 16 тур

Аталанта – Парма 3:0

Голы: Муриель, 15, Сапата, 48, Госенс, 61.