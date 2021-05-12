У середині першого тайму Маліновський та Луїс Мурієль продемонстрували неймовірне взаєморозуміння і організували класний гол у ворота команди Філіппо Індзагі. Колумбієць обігрався з Русланом та ідеально завершив атаку.

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По перерві господарі забили ще раз – вже без участі українця. Тільки-но Руслана замінили, Дуван Сапата та Маріо Пашаліч організували друге взяття воріт.

Аталанта переганяє Наполі та зберігає рівність очок із Міланом – в обох по 75 пунктів, вони ділять другу сходинку.

Пас Маліновського

Чемпіонат Італії, 36 тур

Аталанта – Беневенто 2:0

Голи: Мурієль, 22, Пашаліч, 67.