В середине первого тайма Малиновский и Луис Муриель продемонстрировали невероятное взаимопонимание и организовали классный гол в ворота команды Филиппо Индзаги. Колумбиец обыгрался с Русланом и идеально завершил атаку.

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После перерыва хозяева забили еще раз – уже без участия украинца. Только Руслана заменили, Дуван Сапата и Марио Пашалич организовали второе взятие ворот.

Аталанта перегоняет Наполи и сохраняет равенство очков с Миланом – у обоих по 75 пунктов, они делят второе место.

Пас Малиновского

Чемпионат Италии, 36 тур

Аталанта – Беневенто 2:0

Голы: Муриель, 22, Пашалич, 67.