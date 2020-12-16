Київське Динамо та донецький Шахтаря не зуміли вразити суперників атакувальним потенціалом.

Українські команди зайняли 30 місце з 32 можливих за кількістю ударів по воротах за гру, повідомляє портал Команда1.

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Цей показник і для Динамо, і для Шахтаря склав 6,5 ударів за матч. Крім того, українські команди стали найгіршими за показником атак за гру. Динамо із 67 атаками за матч випереджає Шахтар, який із 61 атакою за поєдинок опинився на останньому місці.

А от із спробами дриблінгу ситуація краща. "Гірники" із показником 25 розташувалися на 14 місці, а Динамо в цьому плані стало найгіршою командою Ліги чемпіонів – лише 14 спроб обіграшу за матч.

Нагадаємо, обидва українські гранди покинули Лігу чемпіонів та продовжать єврокубковий шлях в 1/16 Ліги Європи. Кияни спробують взяти реванш в Брюгге, а Шахтар битиметься з Маккабі Тель-Авів.