Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар опинився в трійці найкращих у груповому етапі Ліги чемпіонів, кому вдавалося ефективно читати плани суперника.

Портал Команда1 підвів статистичні підсумки індивідуальних показників гравців українських клубів у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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Захисник донецького Шахтаря та збірної України Валерій Бондар став третім серед всіх гравців в груповому етапі ЛЧ за кількістю вдалих перехоплень. Йому вдалося 58 разів вдало передбачити дії суперника.

У топ-20 за кількістю ключових передач потрапив український хавбек Ференцвароша Олександр Зубков, який 11 разів вдало підігравав партнерам.

А захисник Динамо Денис Попов потрапив у трійку антигероїв – на його рахунку 5 гольових помилок.

Найбільш корисним гравцем групового етапу Ліги чемпіонів став бразильський форвард ПСЖ Неймар.