Киевское Динамо и донецкий Шахтер не сумели поразить соперников атакующим потенциалом.

Украинские команды заняли 30 место из 32 возможных по количеству ударов по воротам за игру, сообщает портал Команда1.

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Этот показатель и для Динамо, и для Шахтера составил 6,5 ударов за матч. Кроме того, украинские команды стали худшими по показателю атак за игру. Динамо с 67 атаками за матч опережает Шахтер, которій с 61 атакой за поединок оказался на последнем месте.

А вот с попытками дриблинга ситуация лучше. "Горняки" с показателем 25 расположились на 14 месте, а Динамо в этом плане стало худшей командой Лиги чемпионов – только 14 попыток обводок за матч.

Напомним, оба украинских гранда покинули Лигу чемпионов и продолжат еврокубковый путь в 1/16 Лиги Европы. Киевляне попытаются взять реванш у Брюгге, а Шахтер сразится с Маккаби Тель-Авив.